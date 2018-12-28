В Хойниках открытым огнем горела церковь — фотофакт

  • 28 декабря 2018, 14:31
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В Хойниках вечером 27 декабря горела церковь христиан веры евангельской «Благодать», сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение о пожаре поступило спасателям Хойникского районного подразделения МЧС около 20.15. Открытым огнем горело деревянное одноэтажное здание 1991 года постройки, обшитое пластиковым сайдингом. На момент прибытия подразделений МЧС к месту вызова церковь была закрыта.


Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждена кровля здания по всей площади, 5 кв.м стены и имущество внутри. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.




БелТА
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