В Хойниках открытым огнем горела церковь — фотофакт
- 28 декабря 2018, 14:31
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Места: Хойники (228)
Метки: Происшествия (13606)
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