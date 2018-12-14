В Хойникском районе пьяный парень попытался угнать микроавтобус, уперся в дерево и не смог сдать назад из-за коробки-автомата

  • 14 декабря 2018, 19:09
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Сотрудники уголовного розыска Хойникского РОВД задержали угонщика автомобиля, принадлежащего местному жителю, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина сообщил в Хойникский РОВД, что в ночь с 12 по 13 декабря неизвестный угнал его микроавтобус «Мерседес Спринтер». Наутро он сам обнаружил авто в 150 м от того места, где накануне припарковал.

Оперативники уголовного розыска местного РОВД начали поиск преступника. В течение двух часов вышли на предполагаемого угонщика. Им оказался 23-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

Выяснилось, что, прогуливаясь в 3 часа ночи, пьяный парень увидел на улице машину. Дернул за ручку двери — оказалась открытой. В бардачке нашел запасные ключи от зажигания, запустил двигатель и попытался поехать. «Через полторы сотни метров бус уперся в дерево. Угонщик не знал, что в автомобиле с коробкой-автоматом не работает задняя передача. Все попытки выбраться из своеобразной западни не увенчались успехом. От громкого звука высоких оборотов двигателя проснулись местные жители, стали выглядывать в окна. Потерпев неудачу, парень бросил авто и пошел домой, где его и нашли милиционеры», — рассказал официальный представитель.

По факту совершения угона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК. Подозреваемый задержан.




БелТА
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