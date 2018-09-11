В Хойникском районе милиционеры застрелили бешеную лисицу

11 сентября в деревне Стреличево на подворье одного из домов объявилась лисица. Животное вело себя неадекватно — агрессивно бросалось на домашнюю собаку, а на попытку хозяйки прогнать чуть не напало на женщину.

Когда милиционеры прибыли на место происшествия — лисицу уже удалось прогнать. Чтобы обезопасить остальных сельчан от перспективы быть укушенным бешеным животным, милиционеры решили найти зверя и обезвредить. Лисицу удалось заметить на соседнем подворье, сообщает сайт УВД. То, что животное нездорово, стало понятно по внешним признакам — у лисицы шла пена из пасти, а само животное явно шаталось. Лисицу пришлось пристрелить.

Тело животного передали ветеринарной службе. Год назад в этой же деревне произошла аналогичная ситуация: милиционерам пришлось использовать табельное оружие, чтобы убить бешеное животное. А в апреле 2015 года в этих местах на сельчан напал волк. Тогда «серый» убил собаку, а семейную пару вынудил укрыться в доме.