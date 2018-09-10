Трое белорусов добывали рога диких животных в украинской зоне отчуждения и незаконно ввозили их в Беларусь. Их задержали в Хойникском районе

  • 10 сентября 2018, 13:57
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В ноябре прошлого года в районе отселенного населенного пункта Чемков Хойникского района на автомобиле «УАЗ-452» трое злоумышленников незаконно пересекли белорусско-украинскую границу, сообщает Госпогранкомитет.

Оказалось, что трое мужчин — 37, 51 и 53 лет — ездили в украинскую часть зоны отчуждения вне пунктов пропуска, чтобы разжиться рогами диких животных и ломом черного металла, а потом незаконно перевезти их на белорусскую территорию для продажи.


За умышленное незаконное пересечение госграницы с использованием механического транспортного средства суд Хойникского района назначил «предприимчивым» гражданам наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев. Исполнение наказания отсрочено на тот же срок.

К слову, в 2015 году двоих фигурантов уже задерживали за аналогичные нарушения.


Гомельская правда
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