Трое белорусов добывали рога диких животных в украинской зоне отчуждения и незаконно ввозили их в Беларусь. Их задержали в Хойникском районе

В ноябре прошлого года в районе отселенного населенного пункта Чемков Хойникского района на автомобиле «УАЗ-452» трое злоумышленников незаконно пересекли белорусско-украинскую границу, сообщает Госпогранкомитет.

Оказалось, что трое мужчин — 37, 51 и 53 лет — ездили в украинскую часть зоны отчуждения вне пунктов пропуска, чтобы разжиться рогами диких животных и ломом черного металла, а потом незаконно перевезти их на белорусскую территорию для продажи.





За умышленное незаконное пересечение госграницы с использованием механического транспортного средства суд Хойникского района назначил «предприимчивым» гражданам наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев. Исполнение наказания отсрочено на тот же срок.

К слову, в 2015 году двоих фигурантов уже задерживали за аналогичные нарушения.