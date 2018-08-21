В Хойникском районе работает бесплатный мини-зоопарк со страусами и пони — фото, видео

Бытует мнение, что в небольших городках и деревнях молодым нечем заняться. И они коротают дни, гуляя по полю или помогая родителям по хозяйству. Но в агрогородке Судково с этим могут поспорить. Здесь на местной ферме вот уже второй год открыт бесплатный зоопарк.

Страус прибежал первым





Понаблюдать за животными можно, приехав в фермерское хозяйство «КозелужьеАГРО». К слову, в числе регулярных посетителей здесь не только местные жители, но и гости из США, Бельгии, Японии, Германии и России.

— Первыми на ферме появились страусы, — рассказал фермер Игорь Проказов. — Мы их купили просто ради интереса. В один прекрасный день захотелось организовать мини-зоопарк. Один страус стоил около 800 долларов. Конечно, были опасения, что ему не подойдет климат, потребуется специфический уход. Но почитал, как его содержат в других хозяйствах Беларуси, как ухаживают, и убедился: животное адаптируется без проблем. Главное — хорошее питание и условия содержания.

Потом в совхозе-комбинате «Заря» Мозырского района были куплены два пони, Полесском радиационно-экологическом заповеднике — породистые лошади. Дальше появились козы, овцы, кролики, нутрии, индюки, гуси.

— Уход за каждым животным требуется особый. Ежедневно нужно следить за питанием, давать необходимые добавки, контролировать, чтобы не болели, — продолжал Игорь Проказов. — Из всех обитателей мини-зоопарка больше всего внимания в плане ухода требуют лошади: необходимо обрабатывать копыта, расчесывать, защищать от мух и комаров. Даже страусы не так прихотливы.

Сейчас главная проблема — нападения диких животных. В прошлом году многих обитателей зоопарка уничтожили дикие собаки. В этом году активны коршуны, лисы: охотятся на цесарок и уток с утятами. Даже отремонтированное ограждение не дает полной защиты от хищников.

— Если честно, я не считал, сколько животных в зоопарке. Их содержание — не основная цель. На ферме важно вырастить зерно, рапс и овощи. А зоопарк — развлечение для души.

Пока не планируем приобретать новых животных. Были идеи купить оленей и верблюдов, но вместо этого решили улучшить содержание животных — сделать вольеры. Скажу честно: сложно с персоналом. Не хватает людей, которые могли бы смотреть за животными. Особенно это актуально летом, в сезон отпусков. А в остальном — одно удовольствие, — подытожил фермер.

Стимул — катание на ослике





Знакомит ребят и гостей района с питомцами зоопарка Николай Садченко, бывший председатель Хойникского райисполкома, сейчас он на заслуженном отдыхе. К слову, организовывает своеобразные экскурсии совершенно бесплатно: просто живет недалеко от фермы и всегда готов показать зверей публике.

— Вася, иди сюда, познакомься с гостями, — Николай Иванович подозвал страуса, который прохаживался неподалеку. — Это дети его так назвали. Даже не знаю почему. Просто посмотрели на него и решили, что он — Вася.

Дальше можно познакомиться с лошадьми, которые появились здесь только в прошлом году. У них более необычные имена — Топаз, Жива, Рада, Майка, как и у ослов — Фатима и Рича. А вот горного козла зовут просто Борис.

Также среди питомцев зоопарка есть пони, гуси, утки и индоутки, индюки, козы, цесарки, кролики и нутрии. Имеется несколько видов свиней: из Китая, Африки, Великобритании, Италии и Вьетнама. Все животные — по парам. Но, по заверениям Николая Садченко, пока хозяева фермы не планируют заниматься их разведением.

— Всегда слежу, чтобы никто ничем лишним животных не кормил, — рассказал Николай Садченко. — Дети вроде все послушные, дают зверям полакомиться травой. Иногда, бывает, приносят с собой хлеб. А еще в течение учебного года ребята из Судковской школы приходят и показывают дневники. Кто исправил отметки или получил хорошие, могут прокатиться на ослике. У кого плохие — стоят и смотрят на счастливчиков. Так что это хороший стимул для ребят прилежно учиться.

Перо на память





Ребята приходят посмотреть на зверей буквально каждый день, количество посетителей может достигать 100 человек. Некоторые школы привозят автобусы с учащимися сюда чуть ли не каждые выходные. Из соседних районов целыми семьями приезжают. Нередко молодежь вечером заглядывает, чтобы покормить зверей или просто их погладить. Мое посещение фермы как раз совпало с мини-экскурсией для ребят из Судковской средней школы. Кристина Бойко и Анастасия Катлерчук рассказали, что всегда, когда гуляют по агрогородку, заходят в гости к животным. Поскольку они — своеобразная местная достопримечательность. Наведывались на ферму еще когда появился первый страус и не пропустили ни одной «новинки».

— Одно время так насмотрелись на животных, что хотели уговорить родителей купить хотя бы кролика, — признались старшеклассницы. — Потом передумали: за животными нужно ухаживать, а из-за учебы не всегда есть свободное время. Решили, лучше сюда лишний раз придем. И нам весело, и кролики не скучают. Можем помочь в уборке территории. Хотя тут за этим очень серьезно следят — даже в белых кроссовках придешь, не испачкаешься.

Посетителям мини-зоопарка разрешается взять себе на память сувенир — перо страуса. Для этого можно зайти в вольер, где животные ночуют, и выбрать понравившееся перо. Однако местные ребята предпочитают лишь погулять по вольеру. Они уже себе набрали столько сувениров, что хватит на несколько вееров и украшения для головных уборов.



