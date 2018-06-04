Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

В Хойниках в трехэтажке загорелась квартира, хозяина нашли на полу без сознания и госпитализировали

  • 04 июня 2018, 14:51
  • 870
  • 0


В субботу ранним утром, в 4.17, в Хойниках загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже.

50-летний хозяин выбраться на свежий воздух самостоятельно не смог, но, к счастью, вовремя подоспели спасатели: они-то и нашли мужчину на полу без сознания и передали медикам.



Пострадавшего с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения и ожоги 2-й степени» госпитализировали, сообщили в пресс-службе МЧС.

Во время пожара была повреждена кровать и постельные принадлежности, поэтому не исключено, что и на этот раз причина банальна — неосторожное обращение с огнем при курении.




gomel.today
Доставка 04/06 09:30 - 05/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Хойники (216)

Метки: Происшествия (11976), Область (5562)

Комментарии правила

Тривижн 04/06-10/06:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 05/06 - 06/06:

Самое читаемое