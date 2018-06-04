В Хойниках в трехэтажке загорелась квартира, хозяина нашли на полу без сознания и госпитализировали

В субботу ранним утром, в 4.17, в Хойниках загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже.

50-летний хозяин выбраться на свежий воздух самостоятельно не смог, но, к счастью, вовремя подоспели спасатели: они-то и нашли мужчину на полу без сознания и передали медикам.









Пострадавшего с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения и ожоги 2-й степени» госпитализировали, сообщили в пресс-службе МЧС.

Во время пожара была повреждена кровать и постельные принадлежности, поэтому не исключено, что и на этот раз причина банальна — неосторожное обращение с огнем при курении.







