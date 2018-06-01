В Хойникском районе 15-летняя девочка разрезала себе вены из-за проблем в школе

К счастью, ее удалось спасти.

Как стало известно «Сильным новостям», ЧП случилось в одной из деревенских школ Хойникского района Гомелькой области 30 мая.

15-летняя учащаяся вскрыла себе вены. По имеющейся информации, причиной столь радикального поступка стали «проблемы в школе». О том, какого именно плана они были, пока ничего не известно.

Девушку удалось спасти, она жива и ее жизни ничего не угрожает. Однако в дальнейшем некоторые трудности у нее все же могут возникнуть: по имеющимся данным, ее для обследования отправили в Гомельскую областную психиатрическую больницу.