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В Хойникском районе 15-летняя девочка разрезала себе вены из-за проблем в школе

  • 01 июня 2018, 11:56
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К счастью, ее удалось спасти.

Как стало известно «Сильным новостям», ЧП случилось в одной из деревенских школ Хойникского района Гомелькой области 30 мая.

15-летняя учащаяся вскрыла себе вены. По имеющейся информации, причиной столь радикального поступка стали «проблемы в школе». О том, какого именно плана они были, пока ничего не известно.

Девушку удалось спасти, она жива и ее жизни ничего не угрожает. Однако в дальнейшем некоторые трудности у нее все же могут возникнуть: по имеющимся данным, ее для обследования отправили в Гомельскую областную психиатрическую больницу.


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Места: Хойники (215)

Метки: Происшествия (11955), Область (5552)

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