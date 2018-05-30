«Сыр — вполне». Валуева угостили белорусскими продуктами из чернобыльской зоны

Николай Валуев посетил Хойникский район, где попробовал мед и белорусские сыры, произведенные на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях.

Сюжет о визите в чернобыльскую зону депутата Госдумы России и чемпиона мира в тяжелом весе показал телеканал СТВ.

«Я люблю кефир, всякие йогурты питьевые. Я их постоянно употребляю в пищу. Сыр — вполне, у меня нет каких-то нареканий. Я попробовал, мне очень понравилось», — сказал он.

Депутат признался: недавно жители Брянской области жаловались ему на то, что их молочный комбинат отравляет жизнь, сливая сыворотку. В Хойниках этот вопрос решен высокотехнологично: сыворотка высушивается и из отходов превращается в выгодный экспортный товар.

Валуев отметил, что власти прикладывают усилия, чтобы люди остались в Чернобыльской зоне и жили там.