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В Хойниках при столкновении автомобилей пострадала 2-летняя девочка

  • 28 мая 2018, 12:05
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Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Хойниках, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 27 мая после полудня. Водитель «Митсубиси» при развороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Фольксвагеном», за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В результате ДТП двухлетняя девочка-пассажир «Фольксвагена» с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной височной области была госпитализирована в хирургическое отделение Хойникской центральной райбольницы. В УГАИ отметили, что ребенок находился в детском удерживающем кресле, был пристегнут ремнем безопасности.


БелТА
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Места: Хойники (213)

Метки: Авто (5310), Область (5530), Происшествия (11918)

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