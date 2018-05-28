В Хойниках при столкновении автомобилей пострадала 2-летняя девочка

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Хойниках, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 27 мая после полудня. Водитель «Митсубиси» при развороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Фольксвагеном», за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В результате ДТП двухлетняя девочка-пассажир «Фольксвагена» с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной височной области была госпитализирована в хирургическое отделение Хойникской центральной райбольницы. В УГАИ отметили, что ребенок находился в детском удерживающем кресле, был пристегнут ремнем безопасности.