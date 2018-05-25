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«Нелегкая это работа!» В Хойникском районе спасали корову, которая провалилась в погреб

  • 25 мая 2018, 09:59
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В деревне Судково «буренка» провалилась в погреб. Пришлось вызывать МЧС.

Днем 23-го мая в деревне Судково в погреб провалилась корова на глубину около двух метров. Хозяйка не смогла справиться с извлечением животного самостоятельно и обратилась к спасателям. Работники МЧС совместно с сотрудниками местного КСУП извлекли корову при помощи пожарного рукава и веревки. Животное передали ветеринарам для осмотра, сообщает МЧС.





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