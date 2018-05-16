Природный брак. В Хойниках растет особенная сосна-королева, ветки которой растут «наоборот»

Не доезжая несколько километров до главного въезда в город, слева, возле автомобильного кемпинга, растет необычная сосна с особенным статусом — «Королева».

Дерево всегда было ограждено, а рядом стояла табличка с объяснением, что же это за уникальное дерево. Вот уже несколько лет как местная администрация к особому статусу добавила еще и специальную дорожку. Хоть она и не красная, и не ковровая, но выглядит все действительно богемно.

Возле сосны уже установлена новая табличка, по которой понять, почему сосна — королева, а мы еще нет, невозможно. Звоним в администрацию Хойникского лесхоза. Сразу строим предположения, что это необычный для местной природы сорт дерева, который очень давно случайно прилетел в Беларусь с попутным ветром. Но все оказалось намного проще.





«Это самый обычный сорт белорусской сосны, — рассказывает Галина Николаевна из отдела по идеологии. — В январе 1998 года Хойникский районный исполком принял решение придать этой сосне статус памятника местного значения. Все потому, что это такой природный брак. Из-за этого дефекта «шапка» дерева не как у всех. Ее ветки растут не вниз, а вверх. И поэтому получается такая корона у дерева. Отсюда и название «Сосна-королева».

Кемпинг с сосной входит в экологический маршрут, который лесхоз разработал для местных жителей. Пройтись к необычному дереву — обязательный пункт для всех, кто приезжает на экскурсию. А мостик у дерева уже облюбовали молодожены. Правда, замочки, как на гомельских мостах, еще не срезают.





Не так давно в Беларуси бушевал короед. Пострадало бессчетное количество деревьев. Как нам сказали в лесхозе, сосна-королева тоже пострадала, но ее успели вовремя обработать, и она уцелела. Поэтому, если будете неподалеку, обязательно прогуляйтесь к дереву. В нашей области она по-прежнему уникальное творение природы.



