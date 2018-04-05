Лукашенко назначил новым заместителем главы Администрации президента уроженца Хойников

Должность получил заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Владимир Жевняк.

Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил новым заместителем главы Администрации президента Владимира Жевняка.

До этого с 2014 года Владимир Жевняк занимал должность заместителя директора Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси.

Владимир Григорьевич Жевняк родился в 1968 году в городе Хойники Гомельской области. Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище в 1989 году, а в 1999 году получил диплом Белорусского государственного университета.

Службе в вооруженных силах Владимир Жевняк посвятил 17 лет жизни — с 1985 по 2002 год. В 2002-2006 годах был главным специалистом, советником-консультантом отделения законодательства по вопросам национальной безопасности, правоохранительных и судебных органов Национального центра законопроектной деятельности при президенте Беларуси, с 2006 по 2008 год был заместителем начальника данного отделения.

С 2008 по 2014 год возглавлял управление законодательства о национальной безопасности и правоохранительной деятельности Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси. В 2014 году он стал заместителем директора Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси и проработал на этой должности до сегодняшнего дня.