В Хойниках за издевательства над 89-летним отцом будут судить мужчину, который привлекался к административной ответственности 144 (!) раза

Сам обвиняемый сын уже тоже немолод — ему 58 лет.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, инцидент произошел в январе 2018 года — именно тогда обвиняемый избил отца и угрожал ему убийством.

История там, вообще говоря, долгая и напряженная. Отец и сын жили вместе в частном доме. Притом, младший член неполной семьи нигде не работал и систематически злоупотреблял спиртным. С 2008 года к административной ответственности его привлекали аж 144 раза, в том числе, и за пьяные семейные скандалы с папой.

В 2012 году, по решению суда, сын был принудительно выселен из отчего дома. Однако же, вскоре самовольно вернулся и все продолжилось, как и прежде.

В настоящее время великовозрастный дебошир и хулиган обезврежен и помещен под стражу в ожидании приговора.