«Уже год мы живем рядом со свалкой». В Хойниках жильцы двора не могут заставить коммунальников разобраться с помойкой

  • 16 марта 2018, 13:22
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Читатель «Сильных Новостей» поделился с редакцией проблемой, с которой столкнулись жители одного из дворов районного центра.

По словам читателя, мусорные контейнеры установили около года назад. «Уже год как мы живем рядом со свалкой мусора», — сетует хойничанин. Обращения в санэпидемстанцию и КЖУП Хойникский Коммунальник к положительному результату не привели.





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