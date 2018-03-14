Завершено расследование убийства 21-летней хойникчанки, тело которой нашли на улице в Минске

Тело девушки с признаками удушения обнаружил водитель такси 5 октября 2017 года по проезду Веснина в Минске. Личность подозреваемого была установлена в течение нескольких часов. Им оказался 21-летний уроженец Гродненской области, сообщает официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Парень пояснял, что испытывал симпатию к девушке, с которой познакомился за пять дней до случившегося. К слову, уроженка Хойников работала в столице в банке, а молодой человек постоянного источника дохода не имел. Парень пригласил девушку к себе на съемное жилье обманным путем.





По выводам следствия, мотивом убийства стало желание юноши скрыть совершенное перед этим изнасилование, сопровождаемое побоями. Затем хотел инсценировать разбойное нападение на потерпевшую, для чего вынес тело убитой в лесопарковую зону рядом с домом и разбросал ее вещи.





В ходе расследования была воссоздана обстановка совершения преступлений и собраны доказательства для предъявления задержанному обвинения и применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены осмотры места происшествия, исследования вещественных доказательств, допросы и следственные эксперименты.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы как изнасилование и убийство с целью скрыть другое преступление. Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, парень не страдал каким-либо заболеванием и мог осознавать противоправный характер своих поступков.

Уголовное дело направлено в суд.