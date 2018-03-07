На картах «Яндекса» нашли ругательство в адрес Google и Хойников

Сервис «Яндекс.Карты» предлагает неожиданные подсказки в ответ на грубые запросы, отправляя пользователей в офис Google, Санкт-Петербург и Хойники. На это обратили внимание пользователи площадки «Пикабу».

Если набрать в поиске карт ругательное обозначение фекалий, появится подсказка с адресом офиса Google.





К слову «отстой» карты по неизвестной причине добавляют «Санкт-Петербург».





Бранное название женских половых органов почему-то дополняется адресами в Хойниках — райцентре Гомельской области.





«Этот баг будет исправлен в самое ближайшее время», — пояснил 42.TUT.BY официальный представитель «Яндекса» в Беларуси Сергей Тихонов. Вскоре после публикации заметки карты перестали предлагать адреса по неприличным запросам.

Крупные сервисы автоматически компилируют информацию, результатом чего часто становятся ошибки. Например, на картах Google однажды посреди Минска появился самолет, переводчик Google кто-то научил переводить «Російську Федерацію» как «Мордор», а поисковик сервиса некоторое время путал флаг Мадагаскара с белорусским.