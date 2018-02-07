В Хойниках на пожаре погиб мужчина

Сегодня, 7 февраля, рано утром в службу спасения Хойникского района поступило сообщение о пожаре в одном из домов райцентра на улице Чкалова.

Как рассказала официальный представитель областного управления МЧС Мария Клезович, к моменту приезда спасателей в доме было сильное задымление. В комнатах наблюдалось открытое пламя.

Тело мужчины неизвестного мужчины было обнаружено спасателями в кухне. Его личность сейчас устанавливается. Выясняется и причина пожара. По одной из версий, возгорание могла спровоцировать неосторожность при курении.

Проверку трагического инцидента проводит следственно-оперативная группа.