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В Хойниках на пожаре погиб мужчина

  • 07 февраля 2018, 20:05
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Сегодня, 7 февраля, рано утром в службу спасения Хойникского района поступило сообщение о пожаре в одном из домов райцентра на улице Чкалова.

Как рассказала официальный представитель областного управления МЧС Мария Клезович, к моменту приезда спасателей в доме было сильное задымление. В комнатах наблюдалось открытое пламя.

Тело мужчины неизвестного мужчины было обнаружено спасателями в кухне. Его личность сейчас устанавливается. Выясняется и причина пожара. По одной из версий, возгорание могла спровоцировать неосторожность при курении.

Проверку трагического инцидента проводит следственно-оперативная группа.


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Места: Хойники (203)

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