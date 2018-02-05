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Почти 6 тысяч всплывших карасей. Массовая гибель рыбы произошла в Хойникском районе

  • 05 февраля 2018, 16:21
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Сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира зафиксировали факт массовой гибели рыбы в пруду, расположенном вблизи животноводческой фермы. Стоимость рыбы и вред, причиненный окружающей среде, в сумме составили почти 150 тысяч белорусских рублей.

Почти 6 тысяч всплывших карасей. Массовая гибель рыбы произошла в Хойникском районе. На пруду, расположенном вблизи молочно-товарной фермы. Инспекторов охраны животного и растительного мира такого рода соседство натолкнуло на мысль, что причина гибели в том, что водный объект был загрязнен сельхозпредприятием. Взяты пробы воды. На данный момент проверку проводят правоохранительные органы.

Стоимость погибшей рыбы и вред, причиненный окружающей среде, в сумме составили почти 150 тысяч белорусских рублей.


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