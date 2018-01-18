Сотрудники торфобрикетного завода в Хойниках похитили более 40 т демонтированных рельс

Следственное управление УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о хищении железнодорожных рельс, принадлежащих филиалу торфобрикетного завода «Хойникский» РПУП «Гомельоблгаз». Об этом БелТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Установлено, что начальник цеха переработки торфа вступил в преступный сговор с водителем погрузчика и сторожем завода. С июля по сентябрь 2017 года злоумышленники похищали складированные на открытой площадке завода демонтированные железнодорожные рельсы. «Одной из причин совершения преступления стало отсутствие надлежащей организации охраны и пропускного режима на заводе. Начальник цеха неоднократно давал указания сторожам о беспрепятственном заезде в вечернее время на территорию завода личного автомобиля Fiat Ducato водителя погрузчика. Обвиняемые при помощи газового резака разрезали рельсы на фрагменты, загружали их в микроавтобус и свободно вывозили за территорию предприятия», — рассказала Мария Кривоногова.

Похищенное сдавалось на Хойникский участок УП «Вторчермет» под видом бытового лома. При этом работники «Вторчермета» оформляли прием металлолома якобы от иных лиц. Получены доказательства о хищении обвиняемыми более 40 т рельс. Кроме того, на заводе выявлена недостача электродвигателей, секций чугунных батарей и другого имущества.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, группой лиц) УК Республики Беларусь.

Материальный ущерб, причиненный «Гомельоблгазу» на общую сумму более Br8,5 тыс., обвиняемые возместили в полном объеме. Наложен арест на их имущество на общую сумму около Br50 тыс.

Для устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений, следственным управлением УСК по Гомельской области внесены представления в РПУП «Гомельоблгаз», УП «Вторчермет» и подрядную организацию ООО «Асток», которая демонтировала рельсы.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Гомельской области.