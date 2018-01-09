Украинец, 11 лет проживший в Хойникском районе, заявил о попытке его вербовки сотрудниками белорусского КГБ

В декабре украинский суд рассмотрел уголовное дело об измене родине. Фигурант-украинец сам обратился в СБУ и заявил: белорусский КГБ пытается получить от него данные о сотрудниках правоохранительных органов и бойцах из зоны АТО. Об этом деле стало известно из решения районного суда в Черниговской области Украины.

29 декабря в Рипкинском районе (Черниговская область Украины) прошло заседание по уголовному делу об измене родине. За такое преступление грозит срок от 10 до 15 лет. Но прокурор просил освободить украинца от уголовной ответственности.

Известно, что 11 лет фигурант жил в белорусском поселке Стреличево Хойникского района вместе со своей женой. У мужчины был вид на жительство, но в июне его отменили — пришлось вернутся на родину. Периодически он приезжал в Беларусь к супруге и для заправки авто.

27 июля, по словам украинца, в пункте пропуска Новая Гута (Гомельская область) «под угрозой депортации и запрета въезда в Беларусь неустановленным сотрудником КГБ было предложено негласное сотрудничество». Мужчина согласился и дал об этом расписку.

По словам обвиняемого, он получил задание собирать информацию о транспорте и работниках погранслужбы, правоохранительных органов, расположенных у белорусской границы. А также о местных жителях из Рипкинского района, которые участвовали в проведении АТО в Луганской и Донецкой областях.

У мужчины была часть нужной информации, он хотел ею поделиться в обмен на свободное пересечение границы. Но все же «никаких действий не совершил», а сам обратился в СБУ — что является основанием для освобождения от ответственности. К слову, в белорусском УК тоже есть такое исключение.

«Вред не причинен, пострадавшие отсутствуют», — настаивала прокуратура. В качестве вещественных доказательств к делу были приобщены мобильный телефон и блокнот с записями.

В итоге суд освободил мужчину от ответственности.

Напомним, в Черниговской области Украины сейчас находится под стражей белорус, которого подозревают в шпионаже. Мужчина заявил о пытках, за развитием дела следит Генпрокуратура Беларуси.

В Беларуси же Комитет государственной безопасности с ноября расследует дело о шпионаже. Один из обвиняемых — украинский журналист Павел Шаройко. По данным КГБ, он создал агентурную сеть из граждан Беларуси и признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины. В этой связи советника посольства Украины объявили персоной нон грата, а на одного белоруса завели уголовное дело об измене родине.

В декабре председатель КГБ рассказал, что за пять лет в Беларуси выявлено 36 шпионов.