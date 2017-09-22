В Хойниках с ликвидируемого завода трое мужчин месяц незаметно вывозили рельсы на личном авто, похитили 25 тонн

Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает обстоятельства хищения лома металла в виде рельсов с территории филиала «Торфобрикетный завод «Хойникский» РПУП «Гомельоблгаз». Об этом сообщила БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В связи с тем, что завод находится в стадии ликвидации, на его территории проводятся работы по демонтажу локальной железнодорожной ветки. Рельсы складируются на открытой площадке для отгрузки на Хойникский участок УП «Вторчермет».

При проведении первоначальных следственных действий получены доказательства причастности троих работников завода, занимающих различные должности, к краже не менее 25 т частей узкоконечных рельсов. В частности, следователи установили, что на протяжении месяца рельсы вывозились на автомобиле одного из обвиняемых, который после окончания рабочего дня беспрепятственно заезжал на территорию завода. В дальнейшем похищенное по нелегальной схеме сдавалось на металлолом.

Указанным лицам предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси. В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных — в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Для установления размера ущерба на торфобрикетном заводе назначена инвентаризация. Следствием ведется работа по выявлению и документированию иных эпизодов преступной деятельности обвиняемых.