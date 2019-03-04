В Ельском районе на пожаре в жилом доме сгорел мужчина — фото, видео

В субботу днем в Ельском районе на пожаре погиб 44-летний мужчина.

Он проживал один и не успел вовремя выйти из дома. Спасатели нашли его в коридоре, однако было уже поздно — он погиб.

В комнате огонь повредил кровать и постельные принадлежности. Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе МЧС. Проводится проверка.











