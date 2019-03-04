В Ельском районе на пожаре в жилом доме сгорел мужчина — фото, видео

  • 04 марта 2019, 10:28
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В субботу днем в Ельском районе на пожаре погиб 44-летний мужчина.

Он проживал один и не успел вовремя выйти из дома. Спасатели нашли его в коридоре, однако было уже поздно — он погиб.

В комнате огонь повредил кровать и постельные принадлежности. Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе МЧС. Проводится проверка.

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Места: Ельск (143)

Метки: Происшествие (208), Область (6555)

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