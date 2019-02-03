В Ельском районе молдованин предложил пограничнику 15$, чтобы тот не осматривал его багаж. Договориться не удалось

36-летний гастарбайтер из Молдовы решил поиграть в «Поле чудес» с белорусскими пограничниками, неудачно. Произошло это в пункте пропуска Словечно, в поезде Кишенев-Санкт-Петербург, на въезде в Беларусь.

В качестве черного ящика, в который не нужно заглядывать за энную сумму денег, выступил его багаж. Молдованин предложил военнослужащему 1000 российских рублей, в эквиваленте это около 15 долларов, чтобы он не досматривал его личные вещи. Сделка не состоялась.

Загадка, что в черном ящике, его багаже вскоре разрешилась. Оказалось, иностранец вез в сумках алкогольный бренд своей страны — домашнее вино, количество которого в 2, 5 раза превышало разрешенную норму.

Правоохранительные органы расценили предложение молдованина как покушение на дачу взятки. За это предусмотрена уголовная ответственность. По словам мужчины, он обещал угостить самодельным вином своих коллег-других гастарбайтеров, которые тоже трудятся в России. А разрешенной нормы для полноценного банкета было бы мало.