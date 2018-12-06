Неожиданная развязка. Погибшего под колесами авто мужчину, найденного в Ельском районе, сбил водитель, пытавшийся представиться «свидетелем»

  • 06 декабря 2018, 11:46
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Несколько дней назад под Ельском на проезжей части нашли труп мужчины с переломами костей черепа. Предполагалось, что пешехода сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места ДТП. Все оказалось гораздо проще: виновник аварии никуда не уезжал, он остался на месте происшествия и выдал себя за свидетеля.

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромов рассказал, как вышли на след виновника ДТП.

В воскресенье, 2 декабря, 30-летний житель Мозырского района сбил 33-летнего мужчину. Примечательно, что пешеход не шел по проезжей части, а... лежал вдоль осевой линии дороги. Водитель вышел к пострадавшему, тут же подъехал еще один автомобиль, водитель которого и вызвал «скорую» и ГАИ. Мозырянин остался дожидаться приезда экстренных служб, однако при первом допросе он не осмелился признать свою вину и заявил себя свидетелем.

Пока шли поиски неизвестного водителя, продолжалась работа и со свидетелями. Тогда-то и удалось расставить все точки над «i».

Возбуждено уголовное дело.




gomel.today
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Места: Ельск (140)

Метки: Криминал (11051), Область (6275), Авто (6101)

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