Под Ельском на дороге нашли труп мужчины с переломами костей черепа, разыскиваются свидетели ДТП

  • 03 декабря 2018, 12:44
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Вчера вечером на автодороге Ельск — Движки — Ремезы нашли труп мужчины. При каких обстоятельствах произошло ДТП, на сегодняшний день не известно.

Примерно в 21.00 на проезжей части нашли труп мужчины с переломами костей черепа, сообщает местная газета «Народны голас». Виновник аварии вызывать ГАИ не стал и скрылся.

Если вы стали свидетелем происшествия, просьба сообщить информацию по телефонам 8-033-680-54-02 либо 102.




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