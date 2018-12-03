Под Ельском на дороге нашли труп мужчины с переломами костей черепа, разыскиваются свидетели ДТП

Вчера вечером на автодороге Ельск — Движки — Ремезы нашли труп мужчины. При каких обстоятельствах произошло ДТП, на сегодняшний день не известно.

Примерно в 21.00 на проезжей части нашли труп мужчины с переломами костей черепа, сообщает местная газета «Народны голас». Виновник аварии вызывать ГАИ не стал и скрылся.

Если вы стали свидетелем происшествия, просьба сообщить информацию по телефонам 8-033-680-54-02 либо 102.