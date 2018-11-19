В Ельском районе Volkswagen насмерть сбил местного жителя

  • 19 ноября 2018, 10:01
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В субботу примерно в 18.20 в Ельском районе произошла трагедия: в ДТП погиб местных житель.

Как сообщили в МВД, авария случилось недалеко от деревни Добрынь. Водитель Volkswagen сбил 35-летнего мужчину из Ельска, который шел по краю проезжей части. Пешеход погиб на месте ЧП.





gomel.today
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Места: Ельск (136)

Метки: Авто (6039), Область (6205), Происшествия (13383)

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