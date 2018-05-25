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Видеофакт: 19-летняя колясочница из Ельска бесплатно делает татуировки

  • 25 мая 2018, 10:27
  • 2018
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19-летняя Женя Панфиленко из Ельска бесплатно делает татуировки всем желающим. Для нее это хобби стало не только возможностью отточить свое мастерство, но и найти новых друзей, сообщает «Радыё Свабода».

Женя рассказала, как все начиналось. Девушка всегда любила рисовать, и как-то ее парень предложил попробовать себя в новом деле. В тот день Женя не восприняла это всерьез: «В моем состоянии бить татуировки?! Ты о чем вообще?» Однако спустя неделю-две интерес все же проснулся, и девушка начала постигать основы этого нелегкого мастерства.

Чем живет девушка из Ельска и как пришло новое увлечение, в видеоматериале «Радыё Свабоды».


gomel.today
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Люди в материале: Женя Панфиленко (1)

Места: Ельск (128)

Метки: Общество (30132), Область (5513)

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