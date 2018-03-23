В Гомельской области трактор с неисправными тормозами наехал на женщину. За это судят инженера АПК

В Ельске районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера одного из местных сельхозпредприятий. Ему вменяют допуск к движению неисправного погрузчика, что обернулось травмированием человека.

Происшествие случилось в конце прошлой осени. Тракторист хозяйства, управляя универсальным погрузчиком, развозил корма по территории предприятия. Остановившись для разгрузки, мужчина поставил машину в упор на ковш и вышел из кабины. При этом он не использовал стояночный тормоз. В ходе разгрузки мешков с кормами, находившимися в ковше, произошло самопроизвольное движение техники. Произошел наезд на женщину-животновода, в результате которого она получила травмы.

— Согласно заключению автотехнической экспертизы, тормозная система самоходной машины была неисправна, — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. — Причем, по выводам эксперта, неисправности возникли задолго до происшествия.

Стоит также отметить рост количества уголовных дел, связанных с выпуском в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства либо с незаконным допуском к их управлению. Если за весь прошлый год в Гомельской области их было возбуждено всего два, то с начала 2018-го — уже четыре.

Самым громким стал случай в агрогородке Широкое Буда-Кошелевского района. Там тракторист, управляя неисправным погрузчиком, совершил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП она погибла. Водитель приговорен к 4 годам лишения свободы, но пока приговор не вступил в законную силу.

Тем временем в УСК расследуется еще одно уголовное дело. Обвиняемый — бригадир тракторной бригады, который допустил выход на линию фронтального погрузчика с неисправной тормозной системой.