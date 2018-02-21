В отношении руководителя Ельской мебельной фабрики возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Предприятие является филиалом Мозырского деревообрабатывающего комбината.

В производстве Управления Следственного комитета по Гомельской области находится дело, возбужденное по части второй статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере. Главный фигурант — молодой мозырянин, руководитель Ельской мебельной фабрики. Это предприятие является филиалом Мозырского деревообрабатывающего комбината.

По итогам за 2017 год мебельная фабрика вошла в тройку лучших предприятий Ельщины. Усилия директора были направлены на дальнейшее ее развитие, открытие новых рабочих мест. Но сейчас управленец находится под стражей, и подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения в крупном размере от представителя коммерческой организации.

Если вина директора Ельской фабрики будет доказана в суде, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.