Стало известно, почему в Ельске не состоялись выборы: кандидата в депутаты задержали за взятку

  • 19 февраля 2018, 17:18
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Большинство округов в Гомельской области на выборах в районные советы были безальтернативными. Выборы не состоялись только по одному округу — не избран депутат по Советскому округу № 3 в Ельске.

Кандидатом был член Коммунистической партии Беларуси, директор Ельской мебельной фабрики Владимир Василёнок, но его во время избирательной кампании задержали.

Руководитель фабрики обвиняется в получении незаконного денежного вознаграждения в крупном размере от представителя коммерческой организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере). Задержанный находится под стражей. Других подробностей Следственны комитет не разглашает, сообщает БелаПАН.

Василёнок выдвигался от трудового коллектива. Однако после задержания трудовой коллектив отменил свое решение.


naviny.by
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