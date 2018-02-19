Выборы не состоялись только по одному округу: в Ельске кандидата-коммуниста взяли под стражу

  • 19 февраля 2018, 12:21
  • 2919
  • 1



Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги выборов в местные советы. 18 февраля были избраны 18110 депутатов разных уровней.

Не состоялись выборы только в одном округе. Не был избран депутат в Ельский районный совет (Гомельская область) по Советскому округу № 3. Все тридцать округов в Ельске были безальтернативными. Один кандидат — один мандат.

По Советскому округу № 3 баллотировался директор Ельской мебельной фабрики Виталий Василенок. Ему 34 года, является членом официальной Коммунистической партии. На выборы выдвигался от трудового коллектива, а не от партии.

В документах насчет Василёнка указана следующая информация: «Трудовой коллектив отменил решение по выдвижению кандидата в депутаты». С чем это связано?

Оказалось, что во время избирательной кампании Василёнок был задержан силовыми структурами и сейчас находится в СИЗО, поэтому его выдвижение и было отменено. Теперь по Советскому округу в Ельске должны состояться повторные выборы. Это единственный прецедент в стране. 


Змитер Панковец, Наша Нiва
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Виталий Василенок (2)

Места: Ельск (123)

Метки: Политика (13588), Область (5140)

Читайте также

В одном из округов Ельского района не нашлось желающих стать депутатом

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 19/02 - 19/02:

Самое читаемое