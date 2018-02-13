В одном из округов Ельского района не нашлось желающих стать депутатом

По одному из избирательных участков на выборах депутатов местных советов не зарегистрировано ни одного кандидата, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 13 февраля на пресс-конференции в Минске.

«Это Советский избирательный округ № 3 по выборам депутатов Ельского районного совета депутатов в Гомельской области», — приводит БелаПАН слова главы ЦИК.

По словам Ермошиной, перед началом досрочного голосования, которое началось сегодня, Центризбирком провел генеральную репетицию работы избирательных комиссий. По их данным, в списках числится 6 млн 927 тыс. 786 избирателей.

Депутаты будут избраны в 1.309 местных советов по 18.111 округам.

Кандидатами в депутаты местных советов зарегистрировано 22.278 человек. Из них 10.946 — женщины, 10.362 — депутаты действующего созыва, 1.169 — граждане в возрасте до 30 лет, 33 — граждане России.

Партийным является 1.051 кандидат.