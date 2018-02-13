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В одном из округов Ельского района не нашлось желающих стать депутатом

  • 13 февраля 2018, 14:34
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По одному из избирательных участков на выборах депутатов местных советов не зарегистрировано ни одного кандидата, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 13 февраля на пресс-конференции в Минске.

«Это Советский избирательный округ № 3 по выборам депутатов Ельского районного совета депутатов в Гомельской области», — приводит БелаПАН слова главы ЦИК.

По словам Ермошиной, перед началом досрочного голосования, которое началось сегодня, Центризбирком провел генеральную репетицию работы избирательных комиссий. По их данным, в списках числится 6 млн 927 тыс. 786 избирателей.

Депутаты будут избраны в 1.309 местных советов по 18.111 округам.

Кандидатами в депутаты местных советов зарегистрировано 22.278 человек. Из них 10.946 — женщины, 10.362 — депутаты действующего созыва, 1.169 — граждане в возрасте до 30 лет, 33 — граждане России.

Партийным является 1.051 кандидат.


Naviny.by
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