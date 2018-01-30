Житель Ельска получил два года за размещение порнофайла на своей странице «ВКонтакте»

  • 30 января 2018, 10:18
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Уголовное дело на жителя Гомельской области было заведено в ноябре 2017 года.

Как сообщает ельская районка «Народны голас», молодой человек разместил на своей странице видеоматериалы, которые впоследствии экспертами были признаны порнографическими.

Начатое уголовное дело по ч.2 ст. 343 закончилось приговором в два года лишения свободы с испытательным сроком в два года.


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