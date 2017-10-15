«Жил в шалаше. Ягоды собирал, грибы». 60-летний мужчина из Ельска, которого искали почти три месяца, рассказал о жизни в лесу

История удивительного спасения 60-летнего Степана Хамутовского из Ельска, который ушел в лес в конце июля и обнаружился только в середине октября, из серии фантастических. Как на протяжении почти трех месяцев человек жил вне цивилизации, нелегко себе представить. Однако возможно. Ельский пенсионер, похоже, и есть пример тому.

В июле Степан Михайлович был в отпуске. Однако на работу — в местное предприятие мелиоративных систем — после отдыха не вернулся. Здесь он, к слову, работал машинистом-бульдозеристом. На предприятии рассказывают:

— Поначалу не сильно удивились его исчезновению. Михалыч давно у нас работает. Лет двадцать будет. Хороший человек, спокойный. Один живет, детей нет. Бывало у него и раньше, чуть какая обида или поспорил с кем, уходит в лес. Пару недель побудет на природе и вернется. Наши знали об этой особенности характера. Поэтому в такие дни в его бульдозере, который стоял на каком-нибудь объекте мелиорации, специально оставляли еду. Но здесь все сильно затянулось. Уже не верили, что выживет.





О том, что Степан Михайлович нашелся, на работе узнали на следующий день. Ельск — городок небольшой. Сразу же через соседей передали, чтобы скорее пришел на работу:

— Ему в сентябре был срок оформляться на пенсию. Бумаги надо подготовить. Правда, сам не пришел. Сестра принесла документы. Понятно же, человек возвращается к обычной жизни. Все-таки три месяца в лесу.

Как сейчас проясняется, три месяца в лесу пенсионер провел вполне добровольно — человеку понадобилось уединение. Действительно, такое случалось и раньше. Именно поэтому одна из сестер Степана Хамутовского обратилась в милицию не сразу, а спустя пару недель после его исчезновения. Поисковые работы предприняли, как только поступило заявление, вспоминает начало истории первый заместитель начальника Ельского РОВД Виктор Емельяненко:

— Но поиски в июле ничего не дали. Однако с прошлой недели к нам стали поступать сигналы от грибников, что видели в лесном массиве неподалеку от Ельска пожилого человека, схожего по описанию со Степаном Хамутовским. Объявления о его исчезновении размещались и в районной газете, и в общественных местах города. Тогда мы разыскали и опросили пять очевидцев. Наметили квадрат его возможного местонахождения. Вышли на поисковый отряд «Симуран». Плюс наши милиционеры. 11 октября с 9 утра начали работы. Места труднопроходимые, глуховатые. Около 13.00, прочесывая очередной квадрат, мы заметили шалаш. Получилось, человек обосновался в массиве где-то в четырех километрах от Ельска.

Это был один из заболоченных участков. Добраться сюда просто так проблематично. Видимо, пенсионер сознательно выбрал место подальше от людей. Виктор Емельяненко, непосредственно участвовавший в поисках, описывает увиденное:

— Шалаш — крепко сложенная из веток конструкция, накрытая шифером. Внутри оборудована лежанка, была сковорода, кастрюлька, пара тарелок... Хозяин шалаша оказался внутри. Только проснулся. Сначала немного испугался, а потом я заговорил с ним — знаю Степана Михайловича давно, он работал с моим отцом —сразу же успокоился. Понял, что свои, ельские.

Напоили, накормили, в машину усадили. С виду пенсионер сильно похудел. Когда объявляли без вести пропавшим, на фото выглядел куда крупнее. Теперь же кожа да кости, а еще густая борода. Однако на все расспросы о здоровье Степан Михайлович отвечал категорически: мол, хорошо себя чувствую, ничего не болит, ни насморка, ни кашля... Так что после всего отправился домой, а не в больничную палату.





В эти дни вместе с пенсионером его сестра из Витебска. Ольга Михайловна специально приехала, чтобы забрать брата к себе. Первым делом спрашиваю:

— Как самочувствие? Пришел в себя?

— Хорошо все. Потихонечку привыкаем к обычной жизни. Сразу же помылись, побрились, бульончика поели... Надо время.

Степан Михайлович кивает головой: тяжеловато еще «разговоры разговаривать». Поэтому его трехмесячный «отпуск» в глуши — лишь штрихами. Шалаш — площадью где-то два на два — служил защитой и укрытием. Находил в лесу брошенные вещи, утеплялся-укрывался. Заверяет, не знал большого холода. В озерцах-болотянках ловил рыбу, какой оказалось множество. Ягоды собирал, грибы. Пользовался дождевой водой и родником. Приметил места, куда приезжали люди на пикники. Там брал угольки, находил спички. Посуда давала возможность готовить еду. Разводил костер. Правда, старался делать это редко и аккуратно, чтобы не привлечь к себе внимания. Когда неподалеку поспела кукуруза на поле, добавил и ее в рацион. Судя по тому, как обосновался пожилой человек на природе, больших неудобств он не испытывал. Разве что в холода вряд ли смог бы справиться с природными обстоятельствами. Поисковики и милиционеры подоспели вовремя. Да и тревога в душе пенсионера, надо думать, уже улеглась.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

— В этом сезоне поступали заявления о пропаже в лесах Гомельской области 13 человек. На сегодня все они разысканы. Живы и здоровы. Самый длительный период поисков, безусловно, ельский случай.