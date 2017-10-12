20 июля 60-летний мужчина ушел из дома и пропал. Поиски не увенчались успехом. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. И только вчера, 11 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» сообщили хорошие новости: «Мужчина найден».





Несмотря на то, что прошло уже почти три месяца, волонтеры не опустили руки и продолжили поиски. В этот день им повезло:

— Сегодня в Ельском лесу, благодаря нашему отряду, был найден Хамутовский Степан. Живой и здоровый, — сообщили организаторы поисковой операции.



