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Под Ельском волонтеры нашли мужчину, который пропал почти три месяца назад — фото

  • 12 октября 2017, 11:18
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20 июля 60-летний мужчина ушел из дома и пропал. Поиски не увенчались успехом. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. И только вчера, 11 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» сообщили хорошие новости: «Мужчина найден».


Несмотря на то, что прошло уже почти три месяца, волонтеры не опустили руки и продолжили поиски. В этот день им повезло:

— Сегодня в Ельском лесу, благодаря нашему отряду, был найден Хамутовский Степан. Живой и здоровый, — сообщили организаторы поисковой операции.



gomel.today
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Места: Ельск (116)

Метки: Общество (27682), Область (4621)

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