В пункте «Новая Рудня» с 1 октября начнет работать комплекс автоматического распознавания номеров

В пункте пропуска «Новая Рудня» (Ельский район) на белорусско-украинской границе с 1 октября начнет работать программно-технический комплекс для автоматического распознавания, регистрации и фотографирования номерных знаков транспортных средств, которые пересекают границу. Об этом сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, сообщил начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

Автоматизированная система будет вести учет количества транспортных средств, пересекающих пункт пропуска, фиксировать время пересечения. Управление комплексом будет вестись в режиме реального времени с удаленного рабочего места.

Феликс Яшков подчеркнул, что внедрение этой технологии позволит сэкономить время на проведение таможенных операций, а также даст возможность отказаться от бумажных контрольных талонов. Кроме того, данные можно будет передавать в другие информационные базы, используемые в таможенных органах страны. Также появится возможность обмениваться оперативной информацией с пограничниками.

Аналогичный программно-технический комплекс планируется установить в пункте пропуска «Новая Гута» после его реконструкции.