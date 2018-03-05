Компания из КНР, которой была поручена модернизация Добрушской бумажной фабрики, решила судиться с белорусской налоговой

Представительство «Корпорации Сюань Юань» (Xuan Yuan Industrial Development Co., КНР) подало в суд на Министерство налогов и сборов Беларуси. Об этом редакции Office Life сообщили в Верховном суде Беларуси. Но суть иска пока не известна.
Однако известно, что именно эта компания, согласно указу президента, в 2012 году была определена в качестве генподрядчика в проекте модернизации предприятия «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». Цель проекта — создание производства мелованных и немелованных видов картона «под ключ».
Китайской компании и заказчику — холдингу «Белорусские обои» — были даны определенные льготы.
В частности, «Белорусские обои» освободили от земельного налога до 31 декабря 2016 года на участки, предоставленные для строительства комплекса и объектов инфраструктуры. Дополнительные преференции для обойного холдинга — освобождение в 2012 — 2014 годах от экологического налога и налога за добычу (изъятие) природных ресурсов на $200 тыс.
«Сюань Юань», в свою очередь, была освобождена от ряда таможенных пошлин, от пошлины на привлечение иностранной рабочей силы.
Стоимость проекта — около $348,6 млн. На него был выделен кредит Государственного банка развития Китая.
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