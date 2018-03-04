Под Добрушем экипаж милиции попал под поезд на переезде

  • 04 марта 2018, 09:50
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3 марта в Добрушском районе близ селения Красная Буда экипаж милиции попал под поезд на переезде, сообщил «Сильным Новостям» читатель Александр Каптюг. По информации читателя, в машине находились четверо человек, один из которых погиб, другой в тяжелом состоянии находится в больнице.

Эту информацию подтвердила читательница, попросившая не называть ее имя. По ее словам, в автомобиле было три милиционера, четвертый был задержанным, которого везли в участок. 

1 человек погиб, один в тяжелом состоянии находится в реанимации, двое других в больнице. 

Также читательница прислала «Сильным Новостям» прислала фотографию затора, возникшего вследствие аварии на переезде. К сожалению, более информативных снимков на данный момент не имеется.


Все произошло в крайне сложных погодных условиях сильной метели и низкой видимости. Тем не менее, при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан снизить скорость и убедиться в безопасности движения, у поезда же в такую погоду должен гореть прожектор. Почему все это не сработало, будут разбираться следователи.

По информации читателей, знакомых с ситуацией, погибшему милиционеру было 32 года. Его характеризуют как отзывчивого, доброго и жизнерадостного человека. 

Милиционеры выезжали в деревню Усохская Буда по вызову. В РОВД поступило сообщение о драке между местными жителями. Одного из них задержали и везли в отдел, сообщили БелаПАН в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Недалеко от деревни Красная Буда милицейский автомобиль столкнулся с поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. О причине ЧП по-прежнему ничего не сообщается. Один из милиционеров погиб, еще один, получивший множественные переломы, ввиду тяжести своего состояния был доставлен в Гомельскую областную больницу. Третий сотрудник органов внутреннинх дел — в хирургии Добрушской райбольницы.

О задержанном и его состоянии пока ничего не сообщается.


gomel.today
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