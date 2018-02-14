Конфискована партия сыров на 120 тысяч рублей, нелегальную перевозку которой пресекли гомельские таможенники

При проведении спецмероприятий в Добрушском районе сотрудники Гомельской таможни остановили МАЗ.

В грузовом отсеке автомобиля, который направлялся в Россию, находился сырный продукт в ассортименте: «Русский классический», Гауда, Пошехонский сыр. При этом сопроводительных документов на товар весом свыше 23 тонн у водителя не было.





Постановлением Экономического суда области предприниматель признан виновным в нелегальной перевозке. Он оштрафован на 10 базовых величин с конфискацией в доход государства товара стоимостью более 120 тысяч рублей.