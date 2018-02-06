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В Добруше 6-классница примерила кольцо, а снять не смогла, потребовалась помощь спасателей

  • 06 февраля 2018, 11:38
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Вчера днем в Добруше 12-летняя девочка примерила кольцо, однако при попытке снять бижутерию школьница не на шутку испугалась — украшение никак не удавалось снять.

Когда собственные попытки освободить указательный палец не увенчались успехом, вызвали МЧС. Спасатели с помощью специального инструмента перекусили кольцо и сняли его с детского пальчика, сообщили в пресс-службе МЧС.




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