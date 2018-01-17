Фотофакт: 6000 бутылок «палёной» водки из России задержали в Добрушском районе

Незаконный груз перемещался по дороге Кобрин — Гомель — граница РФ в большегрузе с российскими номерами жителем Добруша, уже попадавшемся ранее на контрабанде контрафакта.

Оперативники из областного ведомства по борьбе с экономическими преступлениями соместно с Госпогранкомитетом обнаружили в авто не только 3000 литров водки без белорусских акцизных марок, но и 1260 литров спирта.





Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, штраф за такое правонарушение может составить от ста до двухсот базовых величин с конфискацией контрафактной продукции.