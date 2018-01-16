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Под Добрушем в горевшем доме погиб 48-летний мужчина

  • 16 января 2018, 12:04
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Вчера днем в деревне Завидовка Добрушского района загорелся кирпичный дом. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но спасти жизнь 48-летнему хозяину не успели.

В доме наблюдалось задымление, нашлось сгоревшее постельное белье, а на полу без сознания лежал хозяин дома. Мужчина был передан в руки медикам, однако их помощь не понадобилась: работники скорой констатировали смерть.

Одна из версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба МЧС.

Фото — МЧС


gomel.today
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Места: Добруш (347)

Метки: Происшествия (11514), Область (5007)

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