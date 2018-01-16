Под Добрушем в горевшем доме погиб 48-летний мужчина

Вчера днем в деревне Завидовка Добрушского района загорелся кирпичный дом. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но спасти жизнь 48-летнему хозяину не успели.

В доме наблюдалось задымление, нашлось сгоревшее постельное белье, а на полу без сознания лежал хозяин дома. Мужчина был передан в руки медикам, однако их помощь не понадобилась: работники скорой констатировали смерть.

Одна из версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба МЧС.

Фото — МЧС