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В Добруше 12-летний школьник вызвал пожарных «от нечего делать»

  • 12 января 2018, 16:47
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Вечером 10 января в центр оперативного управления райотдела по чрезвычайным ситуациям от 12-летнего учащегося средней школы № 2 райцентра поступило сообщение, что по улице Космонавтов в Добруше горит жилой дом. К месту возможного пожара незамедлительно выехали четыре пожарных расчета.

Правда, ни огня, ни дыма по указанному адресу спасатели не обнаружили. Сообщение оказалось ложным. Правоохранительные органы оперативно установили владельца номера телефона, с которого поступил «тревожный» звонок.

— Играя на улице, юный «шутник» вызвал пожарные машины «от нечего делать», — рассказал «ДК» первый заместитель начальника РОЧС Михаил Лысов.

По факту ложного вызова проводится проверка. Напомним: заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милиции, скорой помощи, МЧС и других оперативных служб, наказывается штрафом в размере от 4 до 15 базовых величин. Не исключено, что расплачиваться за «огненные шутки» ребенка придется его родителям, отметили в РОЧС.


Людмила Федорова, Добрушскі край
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