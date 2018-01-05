В Добрушском районе трое подростков заблудились в лесу. Всё ради того, чтобы протестировать дедовский компас и сделать селфи

Вечером 4-го января трое подростков, среди которых был один россиянин, отправились за город, чтобы протестировать старый компас, найденный у пожилых родственников, и сделать несколько фото на фоне местных пейзажей.

17-летний учащийся местного лицея Павел, 12-летний школьник Коля и 15-летний Влад, приехавший на каникулы из российского Климова, нашли у пожилых родственников компас. Тинейджеры захотели протестировать устройство, а заодно сделать несколько фотографий на фоне местных ландшафтов, сообщает «Добрушский край».

Около 15:00 парни направились в свое путешествие. Путь подростков лежал из района, который прозвали «Бугром», через местную свалку в сторону «Коммуны». Около шести часов вечера на лесной тропинке к мальчишкам пришло осознание того, что они заблудились. Дозвониться до спасателей они смогли только с телефона с российской сим-картой. Правда, назвать своего местоположения они так и не смогли.

Искать пропавших подростков направились оперативные группы спасателей и милиции, свою помощь предложили местные жители. В 21:15 командир спасательной части Сергей Разин разглядел несколько силуэтов во тьме возле ЛЭП — силуэтами оказались пропавшие мальчики. Замерзших подростков доставили в Добруш. За шесть часов они преодолели около 4 километров.