В Добрушском районе из детсада эвакуировали 96 человек

В Добрушском районе в детсаду произошло короткое замыкание электропроводки, эвакуированы 96 человек, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

«В четверг, 28 декабря, в 10.12 от диспетчера сектора мониторинга системы "Молния" поступило сообщение о срабатывании сигнализации и задымлении в государственном учреждении образования "Жгунский детский сад" в деревне Жгунь. К месту вызова выехали спасатели Добрушского районного подразделения МЧС. На момент сработки сигнализации в здании находилось 96 человек: 45 детей, 26 человек обслуживающего персонала и 25 родителей. После сработки сигнализации, еще до прибытия подразделений МЧС, персонал объекта оперативно произвел эвакуацию людей на улицу», — рассказала Мария Клезович. Пострадавших нет.

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки в электрощитовой в коридоре первого этажа учреждения (повреждено 50 см изоляции), присутствовал запах дыма и легкое задымление, открытого горения не наблюдалось.

«Утром этого дня в учреждении проходил утренник. До начала мероприятия работник Добрушского районного подразделения МЧС провел плановый инструктаж персонала о действиях в случае возникновения пожара. Как выяснилось, сигнализация сработала из-за задымления. Причина задымления — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (межфазное короткое замыкание)», — пояснила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС.