Помощник президента Рыженков в Добруше: «Мы не можем тратить деньги на производство, которое не работает»

Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков считает важным итогом модернизации предприятий, расположенных в малых городах, решение проблем занятости населения.
В ходе своего визита в Добрушский район он ознакомился с организацией производства мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» управляющей компании холдинга ОАО «Белорусские обои», встретился с трудовым коллективом предприятия, пишет БелТА.
«Создание современных производств открывает хорошие перспективы для развития регионов. Это позволяет решить проблему с оттоком подготовленных кадров в крупные города и за границу. Люди могут реализовать себя не только в столице или областных центрах, но и в малых городах, где есть достойная работа, развитая инфраструктура, все то, что нужно человеку для благополучной жизни. В данном плане я за Добруш очень рад», — сказал Максим Рыженков.
Он также прокомментировал ситуацию с задержкой введения модернизированного производства в эксплуатацию, которая возникла из-за разногласий с китайским подрядчиком.
«Данную тему я намерен по возвращении в Минск очень серьезно отработать с правительством. Мы не можем себе позволить тратить средства на охрану, отопление, обслуживание производства, которое не работает», — отметил первый замглавы Администрации.
Самое обсуждаемое
«Это часть меня». Откровенное интервью с гомельской БДСМ-госпожой
Фотофакт: в Новобелице установили елку из искусственного газона
Гомельчанина, состоявшего в рядах казачьего полка на Донбассе, приговорили к двум годам лишения свободы
Украинский дальнобойщик попался с психотропами на гомельской таможне
Очередное дело за взятку сотруднику ГАИ. 53-летнего водителя остановили за то, что не пропустил пешехода, а он попытался откупиться
«Сто лет безупречного вкуса»: «Красный мозырянин» выпустил пастилу в национальных цветах
Полет с переворотом: хроника снежного воскресенья