Помощник президента Рыженков в Добруше: «Мы не можем тратить деньги на производство, которое не работает»

Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков считает важным итогом модернизации предприятий, расположенных в малых городах, решение проблем занятости населения.

В ходе своего визита в Добрушский район он ознакомился с организацией производства мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» управляющей компании холдинга ОАО «Белорусские обои», встретился с трудовым коллективом предприятия, пишет БелТА.

«Создание современных производств открывает хорошие перспективы для развития регионов. Это позволяет решить проблему с оттоком подготовленных кадров в крупные города и за границу. Люди могут реализовать себя не только в столице или областных центрах, но и в малых городах, где есть достойная работа, развитая инфраструктура, все то, что нужно человеку для благополучной жизни. В данном плане я за Добруш очень рад», — сказал Максим Рыженков.

Он также прокомментировал ситуацию с задержкой введения модернизированного производства в эксплуатацию, которая возникла из-за разногласий с китайским подрядчиком.

«Данную тему я намерен по возвращении в Минск очень серьезно отработать с правительством. Мы не можем себе позволить тратить средства на охрану, отопление, обслуживание производства, которое не работает», — отметил первый замглавы Администрации.