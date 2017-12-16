«Дети и знать не будут, что тут когда-то жили люди». Как в Добрушском районе закапывают ветхие дома

— Успейте запечатлеть последние дни поселка Покровский, — попросил один из жителей Иговки. — Через день-два оставшиеся четыре дома снесут и закопают в траншее. Дети и знать не будут, что на этом месте когда-то жили люди.

Журналисты «ДК» решили уважить иговчан и сделать несколько кадров. Однако информация оказалась не совсем точной — до исчезновения последних строений пройдет еще не один месяц. А в глубоких котлованах работники Добрушского ПМС захоранивают остатки некогда буйствовавших здесь зарослей кустарника.

— Вторую неделю воюем с вербой и кленом, — говорит прораб Михаил Журавлев. — Крупные деревья экскаватором выкорчевывали, мелкую поросль вручную вырубали. Несколько тракторов дров для котельной предприятия заготовили, а остатки перегниют в земле. Гектара четыре вскоре можно будет засаживать сельхозкультурами.

Бригада Михаила Журавлева специализируется на сносе ветхих домов. В этом году мелиораторы работали в Дубровке, Дубовом Логу, Василёвке... Счет захороненных строений шел на десятки. Покровский могли бы снести в течение недели, да местный сельсовет «добро» пока не дает. Хотя и дилетанту видно: в срубах без окон, дверей, а порой и крыш, жить невозможно. Стоимость же ремонта обойдется никак не меньше возведения дома аналогичной площади, как говорится, с нуля.





— Сгоревший дом видите? — спрашивает собеседник. — Недавно хозяйка из Добруша приезжала. Запретила даже подходить к нему и деревья вдоль забора трогать. Говорит: родовое гнездо. Если так, то почему порядок на своем подворье не навести?

Более подробно о владельцах строений и трудностях реализации «сотого» указа рассказал председатель Рассветовского сельского Совета Сергей Петрожицкий. По его словам, за год в населенных пунктах Совета захоронено 8 подворий. Еще на шесть ветхих домов оформляются необходимые документы. Их снос планируется на следующий год. Работу осложняет неопределенный статус строений. Во многих случаях имеются наследники, но в свои права они вступать не спешат.

— В том же Покровском наследником одного из домов является гражданин России, — рассказывает председатель сельсовета. — Мужчина занимается научной деятельностью и юридически подкован. В ответ на наш запрос прислал гневное письмо. Мол, в соответствии с Конституцией Беларуси власти должны обеспечить сохранность принадлежащего ему жилища. Объяснили россиянину его обязанности по поддержанию порядка на подворье и прилегающей территории, напомнили об ответственности. Отношение к ситуации сразу изменилось. Обещал подумать. Скорее всего, даст согласие на захоронение.

Таких долгих переписок и историй поисков наследников у Сергея Петрожицкого десятки. Большинству наследников неликвидная недвижимость ни к чему. Отказаться же от нее не дает призрачная надежда на получение от государства некой компенсации. Не все понимают разницу между захоронением строений в зоне радиоактивного загрязнения и их сносом в рамках Указа № 100, где никакие выплаты не предусмотрены. Вот и приходится сельсоветам обращаться в суд. Только на основании его решения ветхие дома перестают портить картинку сельских пейзажей своим непрезентабельным видом.