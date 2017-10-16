Под Добрушем «черные лесорубы» попали в «фотоловушку». 18 сосен обошлись им в 430 долларов

Инспектируя лесной массив недалеко от агрогородка Иговка, лесник заметил следы вырубки деревьев. Неизвестные лесорубы спилили и приготовили к транспортировке 18 сосен. Но вывезти не успели. Этим и воспользовались работники лесного хозяйства. Установили неподалеку несколько фотоловушек.

Долго ожидать не пришлось, отмечают в Добрушском лесничестве. Уже через пару дней «лесорубы» объявились. Камера в мельчайших подробностях зафиксировала процесс погрузки семи стволов древесины на мотоблок с двумя прицепами. Отчетливо виден и госномер мопеда, который участвовал в «операции». На снимках указана дата и даже температура воздуха.

Как рассказал лесничий Добрушского лесничества Вадим Короленко, в этих местах не раз замечали следы незаконной вырубки деревьев. Поймать же нарушителей буквально за руку удалось впервые. Пресечь лесные безобразия помогли установленные в разных местах фотоловушки.

— Первые ловушки в лесах Гомельского лесхоза появились два года назад. Как правило, их устанавливают в местах, где наиболее вероятны вывоз мусора, рубка и другие противоправные действия, — рассказывает Вадим Короленко. — Сегодня у нас есть возможность привлечь нарушителей к ответственности.

Как отмечает лесничий, опознать их оказалось несложно. Уже на следующий день Вадим Короленко передал полученную информацию в милицию. Материалы дела переданы в суд. Он определит меру ответственности.

На видео регистратора зафиксированы трое мужчин. Однако, как рассказал председатель Рассветовского сельисполкома Сергей Петрожицкий, который составил административный протокол, ответственность грозит человеку, который непосредственно спилил деревья и подготовил их к вывозу. «Лесорубу» грозит штраф от 5 до 50 базовых величин. Кроме того, придется возместить вред, причиненный природе.

— Он определяется индивидуально в каждом случае, — рассказывает лесничий Добрушского лесничества. — Учитываются порода дерева, диаметр стволов.

В данном случае ущерб от незаконной вырубки составил 850 рублей. Если бы мужчина предпочел заготавливать лесоматериал законным способом, за эту сумму приобрел бы 20 кубометров лесоматериала. Незаконно вырубленные шесть кубометров обойдутся ему втридорога.