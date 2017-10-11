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Гомельские таможенники перехватили бронеавтомобили, которые незаконно перевозились из России в Сербию

  • 11 октября 2017, 10:54
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Гражданин Сербии пытался вывезти бронированные Mercedes Gelandewagen и Hummer с территории Евразийского экономического союза, но гомельские таможенники нарушили его планы.

В Добрушском районе был остановлен Mercedes, который следовал из России в направлении белорусско-украинской таможни. В полуприцепе находились бронированные автомобили, на которые водитель не предоставил документы. Объяснить свои действия он также не смог, сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.



Таможней начат административный процесс. Mercedes Gelandewagen и Hummer изъяты.


gomel.today

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