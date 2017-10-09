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В Добруше на пешеходном переходе Nissan сбил 9-летнюю девочку, которая возвращалась со школы

  • 09 октября 2017, 14:51
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло в Добруше около семи часов вечера. Пострадавшая возвращалась из музыкальной школы. В нескольких метрах от пешеходного перехода ее ожидал отец.

Как рассказал исполняющий обязанности начальник отделения ГАИ Добрушского РОВД Александр Абросимов, водитель автомобиля «Ниссан-Альмеро», объезжая впереди стоящий автомобиль с включенным левым сигналом поворота, не сбавил скорость перед обозначенным пешеходным переходом и совершил наезд на 9-летнюю девочку.

— Водитель был трезв, машина — в технически исправном состоянии, — говорит Александр Абросимов. — Причиной ДТП стала банальная невнимательность сидящего за рулем. Темное время суток не уменьшает его вины.

Пострадавшая сейчас находится в одной из больниц областного центра. По факту происшествия проводится проверка. Сотрудник ГАИ поясняет: говорить о мере ответственности виновника ДТП пока рано. Все будет зависеть от степени тяжести травм, полученных несовершеннолетней.


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